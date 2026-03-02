Discoteca con porte di sicurezza bloccate multa di 7mila euro Ristorante con lavoratori in nero | attività sospesa

I controlli straordinari nei locali pubblici della provincia di Bergamo portano a due interventi recenti. Una discoteca è stata sanzionata con una multa di 7.000 euro perché le porte di sicurezza erano bloccate, mettendo a rischio la sicurezza dei clienti. In un ristorante, sono stati trovati lavoratori in nero, portando alla sospensione dell’attività.

SICUREZZA LOCALI PUBBLICI. Proseguono i controlli straordinari nei locali della provincia di Bergamo. Da mesi sono in corso verifiche mirate sul rispetto delle normative amministrative, di sicurezza e tutela del lavoro negli esercizi pubblici. In campo la squadra amministrativa della questura, i carabinieri, il nucleo ispettorato del lavoro e i vigili del fuoco, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza nei luoghi di aggregazione. La Questura ha imposto l’immediata cessazione della serata. I successivi accertamenti hanno fatto emergere la presenza di lavoratori in nero, con conseguente sospensione dell’attività. I vigili del fuoco hanno inoltre riscontrato violazioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesa Scoperti tre lavoratori in nero: oltre 14mila euro di multa per due imprenditori, sospesa una delle attivitàDeferiti in stato di libertà i titolari di due attività che operano nel settore della ristorazione e del commercio dai carabinieri del Nil (Nucleo... Leggi anche: Due lavoratori in nero su 5 in un negozio a Bergamo: multa da 6mila euro e attività sospesa Contenuti e approfondimenti su Discoteca. Temi più discussi: Ristorante panoramico, teatro, discoteca, piscina, spa: l'ex cementificio diventerà la Porta d'Abruzzo [VIDEO-FOTO]; La discoteca che non c'era: la festa dedicata alle ragazze e ragazzi con disabilità; Controlli ad Asiago e Gallio, sospesa la licenza ad una discoteca. Accertamenti sul gestore di un locale; Uscite di emergenza sbarrate nel circolo trasformato in discoteca: sequestrato locale in Salento. Porte di sicurezza bloccate, ai gestori di una discoteca multa di 7mila euroLa pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su ... giornaledibrescia.it Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesaDa mesi sono in corso verifiche mirate sul rispetto delle normative amministrative, di sicurezza e tutela del lavoro negli esercizi pubblici. In campo la squadra amministrativa della questura, i ... ecodibergamo.it Caprice - Storica discoteca del Balletti - facebook.com facebook