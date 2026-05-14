Un caso che ha attirato l'attenzione riguarda una grande azienda cinese operante nel settore della ristorazione, coinvolta in un processo di espansione nei mercati locali. Recentemente, è emerso che la stessa azienda ha acquistato e successivamente venduto attività già presenti nel territorio, contribuendo a modificare il panorama commerciale. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di investimenti stranieri e questioni legate alla concorrenza, senza coinvolgere direttamente le imprese italiane.

Il caso Electrolux, con 1700 occupati messi praticamene alla porta e la chiusura dello stabilimento di Cerretto d'Esi in provincia di Ancona, è solo l'ultimo di una serie di eventi che dovrebbero far alzare il livello di attenzione sul rischio che il manifatturiero dell'intera Europa vada presto in default. Il menù al ristorante cinese è servito. Ma gli ospiti europei rischiano di pagare un conto salato. Qualcuno tra i sindacalisti adombra un piano preciso. La multinazionale scandinava ha concluso un accordo negli Usa con la cinese Midea per il mercato nordamericano, poi ha chiuso velocemente un sito in Ungheria e uno in Cile, e l'addio all'Italia potrebbe essere il preludio per lasciare il campo a Pechino che, nell'industria del bianco, è ormai leader unendo costi bassi e alta tecnologia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ristorante cinese. Non solo Electrolux, Pechino invade i nostri mercati poi compra e svende

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