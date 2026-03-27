Un uomo è entrato ieri nel ristorante cinese “Shangai” dichiarando di essere un artista circense e chiedendo dell'acqua per il radiatore della sua auto. Dopo aver parlato con il personale, ha preso il salvadanaio presente nel locale e si è allontanato senza pagare, fuggendo subito dopo. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

Le telecamere del locale hanno immortalato tutta la scena. E adesso i proprietari danno l'ultimatum: "Se restituisce tutto entro 24 ore niente denuncia" “Sono un artista circense”. Con questa affermazione un uomo ieri è entrato nel ristorante cinese “Shangai” chiedendo anche dell'acqua per il radiatore della sua auto. Poi ha finto di prenotare un tavolo e approfittando di un momento di distrazione del personale ha rubato un salvadanaio a forme di maialino che conteneva le mance dei clienti. A raccontare la vicenda sono i proprietari del locale in un post Facebook con tanto di filmato delle telecamere. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Entra in un ristorante cinese e afferma: "Sono un artista circense", poi ruba il salvadanaio e scappa

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