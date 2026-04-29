Famiglia texana compra 10 aragoste in un ristorante di Pompei poi fa un gesto che commuove il web

Una famiglia proveniente dal Texas ha acquistato dieci aragoste in un ristorante di Pompei e successivamente le ha liberate in mare. L'episodio, avvenuto domenica di fine aprile 2026, ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e ha fatto il giro dei social network, dove ha ricevuto numerosi commenti. La vicenda ha attirato l’attenzione per il gesto di liberazione delle aragoste, che ha coinvolto molti utenti online.

A volte i gesti più semplici nascondono significati profondi. Una domenica di fine aprile 2026, una famiglia texana in vacanza in Campania ha trasformato un normale pranzo in un atto di liberazione che ha diviso l’opinione pubblica e commosso i social. Protagoniste Nicole Renee e sua madre, due turiste americane che hanno deciso di acquistare dieci aragoste da un ristorante non per gustarle nel piatto, ma per restituirle al mare. L’episodio è avvenuto al Mercato Pompeiano Restaurant, nel cuore archeologico di Pompei. Sedute al tavolo, madre e figlia hanno notato le aragoste che nuotavano nelle vasche del locale, destinate a finire in cucina. Quello che per molti è uno spettacolo ordinario della ristorazione, per loro è diventato un disagio impossibile da ignorare.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Famiglia texana compra 10 aragoste in un ristorante di Pompei, poi fa un gesto che commuove il web Notizie correlate Gloria, la bully adottata: quel gesto di fiducia che commuove il web? Cosa sapere Il video di Gloria sul profilo @ainutritionservices mostra il legame con il proprietario. One Piece, Eiichiro Oda festeggia i 600 milioni di copie in circolazione con un gesto che fa esplodere il webDopo quasi trent’anni di speculazioni, teorie e dibattiti infiniti tra milioni di fan in tutto il mondo, Eiichiro Oda ha finalmente messo nero su... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Comprano aragoste al ristorante e le liberano in mare: famiglia texana emoziona i napoletani; Famiglia texana compra 10 aragoste in un ristorante di Pompei, poi fa un gesto che commuove il web.