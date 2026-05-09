Risse pregiudicati e il legame con la Centrale | chiuso un locale a Milano

A Milano, un locale in via Panfilo Castaldi è stato chiuso per 30 giorni dal questore. La decisione arriva dopo episodi di risse e la presenza di persone con precedenti penali all’interno del locale. La sospensione della licenza è stata adottata in seguito alle verifiche condotte dalle autorità. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili specifici o sulle dinamiche degli incidenti.

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni del “Prosper Kings Shisha Bar”, in via Panfilo Castaldi 37. Il provvedimento, previsto dall'articolo 100 del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza), è stato notificato venerdì sera dagli agenti del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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