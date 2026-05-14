Rissa al Sacrario | 3 condanne e nuovi imputati con mazza da baseball

Tre persone sono state condannate dopo una rissa avvenuta al Sacrario, mentre altri due sono stati iscritti nel registro degli imputati. Durante l’evento, una donna di 41 anni ha portato con sé una mazza da baseball, che è stata trovata sul luogo. I nuovi imputati sono accusati di aver portato armi, ma non sono stati ancora resi noti i loro nomi. La vicenda si è svolta in una zona pubblica, coinvolgendo più soggetti.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi imputati accusati di aver portato armi?. Cosa ha portato la donna di 41 anni durante la rissa?. Come ha reagito il giovane di 22 anni vedendo i disordini?. Quali sono le pene stabilite per i primi tre responsabili?.? In Breve Hosseini patteggiati 9 mesi e Trabalzi 8 mesi il 21 novembre 2024.. Denocenti condannato a un anno di reclusione il 20 marzo 2025.. Donna di 41 anni accusata di aver portato mazza da baseball da 74 centimetri.. Giovane di 22 anni fermato con martello da carpentiere lungo 40 centimetri.. Tre condanne per la rissa scatenata al Sacrario il 26 aprile 2024 a Viterbo, mentre tre nuovi imputati dovranno affrontare il processo per concorso in quanto accusati di aver partecipato ai disordini e al porto di armi proibite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa al Sacrario: 3 condanne e nuovi imputati con mazza da baseball ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggressione con mazza da baseball: daspo europeo per un 21enneUn ventunenne, sostenitore di una formazione calcistica impegnata nel campionato di Eccellenza ligure, è stato colpito da un provvedimento di divieto... Si aggira con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in autoProseguono i controlli delle forze dell’ordine nel territorio della Valle Isarco, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti delle...