Aggressione con mazza da baseball | daspo europeo per un 21enne

Un giovane di 21 anni, tifoso di una squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza ligure, è stato colpito da un divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il provvedimento, di carattere europeo, è stato deciso in seguito a un episodio violento avvenuto presso lo stadio Annibale Riva di Albenga, dove si è verificata un'aggressione con una mazza da baseball.

Un ventunenne, sostenitore di una formazione calcistica impegnata nel campionato di Eccellenza ligure, è stato colpito da un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive dopo un violento episodio avvenuto presso lo stadio Annibale Riva di Albenga. Il Questore di Savona ha infatti notificato il daspo a seguito di un attacco fisico sferrato con una mazza da baseball in metallo ai danni di un tifoso della squadra avversaria durante il confronto tra Pontelungo e A.S.D. Pietra Ligure. Le dinamiche dell’aggressione allo stadio Annibale Riva. L’episodio di violenza si è consumato nel contesto della sfida tra Pontelungo e A.S.D. Pietra Ligure, scatenandosi al termine del regolare svolgimento del match.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aggressione con mazza da baseball: daspo europeo per un 21enne Si aggira con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in autoProseguono i controlli delle forze dell’ordine nel territorio della Valle Isarco, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti delle... Picchiata con una mazza da baseball dal fratello tossicodipendenteTempo di lettura: < 1 minuto Botte, calci e aggressioni con una mazza da baseball.