Si aggira con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in auto

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nella Valle Isarco, dove è stato sequestrato un uomo che si aggirava con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in auto. Le operazioni mirano a garantire la sicurezza sulle strade e proseguono con verifiche e ispezioni nelle aree interessate. Nessuna altra informazione riguarda eventuali altre azioni o persone coinvolte.

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nel territorio della Valle Isarco, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti delle strade. Non avendo fornito una valida giustificazione circa il possesso e il trasporto di tale strumento, l'uomo è stato denunciato a piede libero ed ora dovrà rispondere del reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

