Riqualificazione tranvia allestito il cantiere in piazza Repubblica | ecco come cambierà
In piazza Repubblica è stato allestito il cantiere per la riqualificazione della tranvia, uno dei lavori più significativi del progetto di rinnovamento della linea. L’intervento rappresenta una tappa importante a circa un anno e due mesi dalla sospensione del servizio tramviario. I lavori prevedono modifiche alle infrastrutture e alle modalità di accesso alla piazza, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'estetica dell’area interessata. La riapertura prevista è ancora da definire.
Un anno e due mesi fa lo stop al tram, adesso uno degli interventi più importanti nell'ambizioso progetto di riqualificazione dell'intera linea. Stamane sono iniziati i lavori in piazza Repubblica, gli operai della ditta Colombrita, società che si è aggiudicata l'appalto, hanno posto le prime. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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