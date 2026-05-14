Riqualificazione tranvia allestito il cantiere in piazza Repubblica | ecco come cambierà

In piazza Repubblica è stato allestito il cantiere per la riqualificazione della tranvia, uno dei lavori più significativi del progetto di rinnovamento della linea. L’intervento rappresenta una tappa importante a circa un anno e due mesi dalla sospensione del servizio tramviario. I lavori prevedono modifiche alle infrastrutture e alle modalità di accesso alla piazza, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'estetica dell’area interessata. La riapertura prevista è ancora da definire.

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