Riqualificazione di corso Garibaldi e piazza della Repubblica stop ai nuovi dehors fino al termine dei lavori

La Giunta comunale di Ancona ha approvato questa mattina una delibera che blocca il rilascio di autorizzazioni per nuovi dehors e modifiche di quelli esistenti in corso Garibaldi e piazza della Repubblica. La decisione rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori di riqualificazione delle due aree pubbliche, iniziati di recente. La misura riguarda sia le nuove installazioni che eventuali modifiche a strutture già esistenti.

Il provvedimento, deciso dalla Giunta comunale, comprende anche un tratto specifico di corso Mazzini. Sospese anche le modifica di quelli esistenti ANCONA – La Giunta comunale di Ancona questa mattina, giovedì 5 marzo 2026, ha approvato una delibera con la quale si dispone il blocco del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dei nuovi dehors, compresa la modifica di quelli esistenti negli spazi e aree pubbliche da oggi e fino al termine di tutti i lavori che interessano corso Garibaldi e piazza della Repubblica, futura piazza Corelli. Il provvedimento riguarda anche parte di corso Mazzini compresa tra piazza Roma e via Marsala.

