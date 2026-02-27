È iniziato il cantiere per la costruzione di un nuovo centro commerciale a Novellara, che includerà una Galleria Bennet. La fase di lavoro è ufficialmente partita e coinvolge diverse figure e operazioni sul territorio. La realizzazione mira a portare nuovi servizi e spazi commerciali alla zona, con i lavori che procedono secondo il cronoprogramma stabilito.

Avviato il progetto di realizzazione di un nuovo centro commerciale a Novellara, che prevede una Galleria Bennet. Il cantiere è già attivo da alcuni giorni, con i lavori che – stando a quanto recita il cartello illustrativo dell’intervento – dovrebbero concludersi entro fine novembre, attraverso un progetto redatto dall’ing. Riccardo Manfredi, che si occupa anche della direzione lavori. Lo scorso anno la presentazione della richiesta di avvio dell’intervento, con il Comune di Novellara che a fine novembre ha deliberato il via libera ambientale. La giunta comunale ha escluso il progetto da un’ulteriore Valutazione di Impatto Ambientale (Via), giudicando gli atti presentati da Bennet sufficienti a garantire l’assenza di effetti negativi sull’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partito il cantiere del centro commerciale

