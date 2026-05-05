San Piero riqualificazione del Pincio al via

Da giovedì sono iniziati i lavori di riqualificazione del piazzale Beniamino Miliani, comunemente chiamato ‘Pincio’, a San Piero in Bagno. La riqualificazione riguarda l’intera area e comporta interventi di sistemazione e miglioramento del piazzale. L’intervento è stato avviato con l’obiettivo di rendere lo spazio più funzionale e accessibile per i cittadini. L’operazione durerà alcune settimane e coinvolge le autorità locali.

Da giovedì, via ai lavori di riqualificazione del piazzale Beniamino Miliani (’Pincio’) a San Piero in Bagno. Un intervento atteso, su un’area che, dopo lo spostamento del campo da basket dalla parte opposta al fiume, necessitava di un deciso intervento. "Siamo particolarmente orgogliosi – sottolinea la giunta comunale – di poter avviare una riqualificazione concreta e profonda, resa possibile grazie alle risorse individuate, che consentirà di restituire dignità, sicurezza e funzionalità a uno spazio centrale del nostro paese. Il progetto prevede lo spostamento dell’ingresso al parcheggio e della sede stradale in posizione centrale, con stalli distribuiti ai due lati in modo più ordinato e sicuro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Piero, riqualificazione del Pincio al via CAPTIONED Rome Walking Tour with Detailed | Spanish Steps, Trevi Fountain & Pantheon Notizie correlate “Roma dall’alto”. I segreti del Pincio al tramontoConcepita per la prima volta all’interno del vasto piano di abbellimento e razionalizzazione della città voluto dall’amministrazione napoleonica nel... Al via la riqualificazione della galleria San GiorgioSarà allestito da oggi il cantiere per i lavori di riqualificazione della Galleria San Giorgio, sotto il Castello di Lerici. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: San Piero, riqualificazione del Pincio al via; Regione Toscana. Mezzo milione per la viabilità della fortezza di San Martino a San Piero a Sieve; Mezzo milione per la Fortezza di San Piero a Sieve: interventi sulla viabilità di accesso; Toscana, 500 mila euro per valorizzare la Fortezza Medicea a San Piero a Sieve. San Piero, riqualificazione del Pincio al viaDa giovedì partono i lavori attesi per l’area Beniamino Miliani, dopo lo spostamento del campo da basket: piazzale più sicuro e funzionale ... ilrestodelcarlino.it Toscana, 500 mila euro per valorizzare la Fortezza Medicea a San Piero a SieveSi punta su interventi di miglioramento funzionale e messa in sicurezza della viabilità di accesso alla fortificazione voluta da Cosimo I de’ Medici ... travelquotidiano.com De Corsa per San Piero è Evento RXR - facebook.com facebook