Ripuliscono l' area verde dai rifiuti abbandonati e trovano… i sex toys

Durante un'operazione di pulizia di un'area verde, i volontari di Cipiacepulito hanno raccolto diversi rifiuti abbandonati. Tra i rifiuti trovati, sono stati individuati anche alcuni sex toys. La presenza di questi oggetti si aggiunge ai numerosi rifiuti di varia natura che spesso vengono lasciati in luoghi pubblici, rendendo più difficile mantenere le aree verdi pulite e accoglienti. L’attività di volontariato mira a sensibilizzare sulla cura degli spazi comuni e sulla gestione corretta dei rifiuti.

Quando si esce per raccogliere rifiuti abbandonati, frutto di estrema maleducazione e contro cui l’unica soluzione pare essere la volontà e il buon senso civico dei cittadini, si mette in conto di potersi imbattere in qualunque tipo di cosa; ma, c’è da crederci, i volontari di Cipiacepulito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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