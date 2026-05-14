Pulizia a Lizzana | tra i rifiuti tra i Lavini spuntano sex toys

Durante un'attività di pulizia a Lizzana, i volontari hanno rinvenuto tra i rifiuti abbandonati nei Lavini alcuni vecchi materassi e, sorprendentemente, anche diversi sex toys. La scoperta ha suscitato reazioni tra i partecipanti, che si sono trovati di fronte a oggetti non convenzionali tra i rifiuti raccolti. La presenza di questi oggetti si aggiunge ad altri materiali abbandonati lungo l'area, contribuendo a un quadro di degrado e sporcizia che i volontari cercano di combattere con le loro azioni di pulizia.

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? Domande chiave Cosa hanno trovato i volontari insieme ai vecchi materassi?. Come hanno reagito i membri di Cipiacepulito alla scoperta?. Perché questi oggetti intimi sono stati abbandonati nei boschi?. Chi deve risolvere il problema del degrado ai Lavini?.? In Breve Recuperati centinaia di bottiglie, pentole, cartongesso e un materasso nel parcheggio Aragno.. Oltre quindici sex toys rinvenuti tra i rifiuti nell'area dei Lavini.. Cipiacepulito Lizzana evidenzia la mancanza di senso civico nel territorio locale.. Il gruppo ha rimosso anche una gabbia per uccelli e uno zaino.. I volontari del gruppo Cipiacepulito Lizzana hanno recuperato decine di oggetti insoliti tra i rifiuti abbandonati nell’area del parcheggio Aragno e in una zona dei Lavini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pulizia a Lizzana: tra i rifiuti tra i Lavini spuntano sex toys ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Arisa e il sex toy, Elettra Lamborghini "no sex" a Sanremo, tra Rocio e Iannone spunta Olly I sex toys per coppia, i migliori per ogni orientamento che non vi deluderannoPotenziali ottimi alleati con cui riscaldare l'atmosfera e rinforzare l'intesa, i sex toys possono anche essere l'aiuto ancora inesplorato per... Si parla di: Lizzana, i volontari di Cipiacepulito al lavoro nella zona industriale. E tra i rifiuti spuntano venti sex toys abbandonati; ??Ripuliscono l'area verde dai rifiuti abbandonati e trovano… i sex toys.