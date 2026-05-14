Rione Traiano accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce | arrestato 66enne

Un uomo di 66 anni è stato arrestato nel Rione Traiano di Napoli dopo aver ferito alla schiena la moglie con un paio di forbici. L'episodio, avvenuto dopo mesi di minacce e violenze da parte dell’uomo, ha portato le forze dell’ordine a intervenire sul luogo dell’aggressione. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite. L’uomo è stato portato in custodia.

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Violenta aggressione al Rione Traiano di Napoli: un 66enne accoltella la moglie con un paio di forbici dopo mesi di minacce e violenze. Arrestato dai carabinieri. Un’aggressione violenta maturata in un contesto familiare già segnato da mesi di tensioni, minacce e denunce. È accaduto a Napoli, nel quartiere Rione Traiano, dove un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dopo avere accoltellato la moglie con un paio di forbici da cucina. La vittima, una donna di 65 anni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno della loro abitazione. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata per motivi banali, degenerando rapidamente.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rione Traiano, accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di minacce: arrestato 66enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrore al Rione Traiano: accoltella la moglie con un paio di forbici, arrestato 66enneUn uomo di 66 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di... Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneNapoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne Napoli, l’ennesimo episodio... Napoli, accoltella la moglie con le forbici dopo mesi di violenze: arrestato 66enne al Rione TraianoAncora un caso di violenza domestica a Napoli: una donna di 65 anni ferita con un paio di forbici dal marito dopo l’ennesima lite. ilgazzettinovesuviano.com Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enne al Rione TraianoAncora violenza domestica a Napoli, dove i carabinieri della stazione Rione Traiano, insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli ... cronachedellacampania.it