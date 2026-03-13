Rinnovo Vlahovic pronto un prolungamento breve per il centravanti serbo a queste cifre Parti vicine il calciatore ha detto sì | ecco tutti i dettagli

Le parti sono prossime a definire un nuovo accordo per il rinnovo del contratto del centravanti serbo. Il giocatore ha già dato il suo assenso e si sta discutendo un prolungamento di breve durata. La trattativa riguarda le cifre e i termini del nuovo contratto, con le parti che si avvicinano a un'intesa. La firma potrebbe arrivare a breve.

Rinnovo Vlahovic, pronto un prolungamento breve per il centravanti serbo a queste cifre. Vediamo insieme tutti i dettagli sulla trattativa. La Juve ritrova il suo punto di riferimento offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic dovrebbe tornare finalmente tra i convocati per la sfida di Udine dopo quattro mesi di degenza. Il calciatore era stato operato a Londra lo scorso 4 dicembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro. Sebbene inizialmente si accomoderà in panchina, il suo ritorno rappresenta una svolta fondamentale per la squadra. Il serbo non si è mai sentito abbandonato dal club durante i mesi più difficili e ora guarda al futuro con una serenità rinnovata, non più condizionata dalla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

