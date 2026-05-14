Rinnovi Roma avanti tutta | il club tratta i prolungamenti dei calciatori in scadenza di contratto
La società calcistica sta lavorando sui rinnovi contrattuali dei calciatori in scadenza nel 2026, con l’obiettivo di concludere gli accordi nelle prossime settimane. La dirigenza ha avviato trattative ufficiali e sta cercando di definire i prolungamenti per mantenere il gruppo compatto. Le discussioni coinvolgono diversi componenti della rosa e si svolgono sia in ufficio che in campo. Le trattative sono al momento in corso e si concentrano sulla stabilità della squadra.
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