Le altre di C Siracusa dura nota dei calciatori | Non rispettata la scadenza federale dei pagamenti

I calciatori del Siracusa hanno emesso una comunicazione ufficiale in cui segnalano il mancato rispetto della scadenza federale per i pagamenti. La squadra si trova a 180 minuti dalla fine della stagione, con 24 punti in classifica e una posizione di penultimo posto. La possibilità di evitare la retrocessione in serie D dipende dai risultati delle prossime partite e dalle decisioni delle autorità sportive.

Tempo di lettura: 2 minuti A 180 minuti dalla fine, c’è ancora speranza di evitare la serie D per il Siracusa che è penultimo in classifica con 24 punti. A tenere banco nella compagine aretusea, però, sono le questioni extra campo con la società che non ha ottemperato all’ultima scadenza federale (16 aprile) relativa ai pagamenti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio. Per ragioni analoghe, il clun del patron Alessandro Ricci in questa stagione sta già facendo i conti con un pesante -11 in classifica, ma questa volta la squadra ha deciso di fare chiarezza su quanto sta accadendo con una nota. “ Noi calciatori, insieme allo staff tecnico, riteniamo doveroso rivolgerci direttamente ai nostri tifosi per fare chiarezza su una situazione che non è più accettabile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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