Rinascimento in musica | a Monteu da Po il concerto dell' Accademia del Ricercare
Domenica 17 maggio 2026, il Teatro Comunale di Monteu da Po ospiterà un concerto organizzato dall’Accademia del Ricercare, all’interno della rassegna Antiqua 2026. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica antica. La serata vedrà protagonisti artisti specializzati nello stile rinascimentale, con esecuzioni che riproporranno brani dell’epoca. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Domenica 17 maggio 2026, il Teatro Comunale di Monteu da Po ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Antiqua 2026. A partire dalle ore 21:15, l'Accademia del Ricercare salirà sul palco di via San Giovanni 5 per presentare "La Musica strumentale nelle corti Europee del Rinascimento", un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Per la rassegna Antiqua 2026, DOMENICA 17 MAGGIO alle ore 21.15 presso il Teatro Comunale in Via San Giovanni 5 a Monteu Da Po, l’Accademia del Ricercare presenta La musica strumentale nelle corti europee del Rinascimento. Programma: • Giorgi facebook
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