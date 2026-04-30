Lea Gavino ha dichiarato di sentirsi ancora alla ricerca di sé stessa, definendo il suo stato attuale come un “disequilibrio precario”. Tra prove teatrali e momenti dedicati alla musica, cerca di integrare le sue passioni senza preferenze. Ha spiegato che la musica le ha permesso di smettere di nascondersi, mentre i provini per attrice le mettono a disagio, portandola a sperimentare e a cambiare opinione di continuo.

Lea Gavino non si è ancora trovata. È contenta, come lo chiama lei, in un “disequilibrio precario”. Una condizione in cui cambia idea, sperimenta e si conosce: intreccia le passioni per la recitazione e la musica, senza privilegiarne una. Ha fatto parte, tra le altre produzioni, del cast di “L’ombra di Caravaggio”, “Skam Italia” e della nuova serie di Rai 1 “Guerrieri” e nel 2026 ha partecipato a Sanremo Giovani. Ora pubblica il suo primo EP “11 volte”, in cui “racconto il mio mondo e la dolcezza dell’innamorarsi – spiega a FqMagazine –. Ma in questo progetto c’è anche la me più arrabbiata, come in ‘Serratura’”. Venerdì 1 maggio, l’attrice e cantautrice sarà inoltre sul palco del Concertone a Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il Concerto del Primo Maggio per rieducare a stare con gli altri. I provini da attrice sono una gara e mi mettono un po’ a disagio. Con la musica ho smesso di nascondermi”: parla Lea Gavino

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