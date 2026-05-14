Il 3 maggio, la nave multifunzionale “Giovanni dalle Bande Nere” della Marina Militare italiana è partita dal porto di Taranto diretto nell’area dell’Indo-Pacifico. La missione fa parte delle attività legate a esercitazioni come RIMPAC e Pacific Dragon, e segna il ritorno della Marina italiana in questa regione insieme alla partecipazione al “Bande Nere”. La nave continuerà gli impegni nelle zone di operazioni dell’Indo-Pacifico.

Il 3 maggio, il Multi-purpose Combat Ship (già noti come PPA – Pattugliatori Polivalenti d’Altura) “Giovanni dalle Bande Nere” della Marina Militare italiana è salpato alla volta dell‘Indo-Pacifico dal porto di Taranto. La missione dovrebbe durare circa sei mesi e porterà l’unità a fare scalo in una dozzina di porti in circa dieci nazioni, col culmine nel Pacifico dove il “Bande Nere” parteciperà a due importanti esercitazioni congiunte che si terranno questa estate: RIMPAC e Pacific Dragon. Lungo la rotta di andata, la nave effettuerà visite di cortesia in Egitto e Sri Lanka, per poi dirigersi verso Guam – sede di un’importante base...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - RIMPAC e Pacific Dragon, con il “Bande Nere” la marina italiana torna nell’Indo-Pacifico

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