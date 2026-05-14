A Rimini, il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri sembra ormai lontano dall’essere realizzato. Le discussioni e le promesse si trascinano da tempo senza risultati concreti, e l’assenza di avanzamenti evidenzia le difficoltà incontrate. La situazione ha portato le autorità a considerare alternative, con un piano B che potrebbe prendere il posto delle intenzioni iniziali. Intanto, il sogno di un impianto moderno resta appeso a un filo.

Il sogno del nuovo stadio Romeo Neri assomiglia sempre più a un castello di sabbia sulla battigia riminese a fine settembre: la marea sale, il vento tira e le fondamenta appaiono tragicamente in bilico. Con una nota ufficiale che ha il sapore di un’ultima chiamata prima della chiusura, l’ amministrazione comunale ha messo nero su bianco che il progetto presentato da Aurora Immobiliare ha più balbettamenti della difesa di una squadra di periferia in piena crisi. L’istruttoria tecnica ha restituito l’immagine di un’opera che, al momento, sembra reggersi più sulle speranze che sulla carta, evidenziando carenze documentali così profonde da far apparire il piano economico e finanziario come un esercizio di ottimismo creativo piuttosto che un bilancio solido.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, lo stadio resta un miraggio. Ultima chiamata prima del piano B

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