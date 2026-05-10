Oggi alle 16:30 il Tropical Coriano affronta la partita decisiva allo stadio di Crema, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe determinare il proseguo della stagione. La squadra ha a disposizione novanta minuti, o forse di più, per conquistare i tre punti e mantenere vive le speranze di avanzare. La formazione di San Marino resta in attesa di sviluppi, senza poter intervenire in questa sfida.

Una stagione intera racchiusa in novanta minuti, o forse centoventi. È il giorno del giudizio per il Tropical Coriano, che oggi alle 16:30 scende in campo allo stadio di Crema con un unico, imperativo obiettivo: vincere. Non esistono alternative, non sono ammessi calcoli. Per i ragazzi di mister Scardovi, la permanenza in Serie D passa attraverso un’impresa in terra lombarda, in una sfida che si preannuncia tanto complicata quanto affascinante. Il regolamento dei playout, in questo senso, non strizza l’occhio ai corianesi. Il Crema, grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season (38 punti contro i 31 del Tropical), gode infatti di un doppio vantaggio: giocherà tra le mura amiche e potrà permettersi di pareggiare anche dopo i tempi supplementari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tropical, a Crema l’ultima chiamata. Il San Marino resta alla finestra

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