Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato un'opportunità per molte piccole e medie imprese, ma il termine del periodo di utilizzo si avvicina, con scadenza fissata al 30 giugno 2026. A meno di due anni dalla conclusione, si cerca di capire quali aspetti siano ancora da verificare o completare, senza che si possa definire con certezza se il tempo a disposizione sia ancora sufficiente o meno.

Il PNRR non è più una sigla da convegno. Per molte imprese, nel 2026 è diventato una domanda operativa: c’è ancora qualcosa da prendere oppure il tempo utile è finito? La risposta non è un sì o un no. Alcune misure sono ancora da usare, altre solo da monitorare, altre ancora non passano più da un bando diretto, ma dal mercato generato dai progetti già finanziati: appalti, forniture, cantieri, consulenze, collaudi, rendicontazioni e servizi tecnici. Per le PMI, l’ultimo sprint del PNRR non è una caccia al bando miracoloso. È un esercizio di triage: capire dove ha ancora senso concentrare tempo, documenti, consulenti e risorse finanziarie, e dove invece il rischio è arrivare tardi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PNRR, ultima chiamata per le PMI: cosa resta davvero da monitorare prima del 30 giugno 2026

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