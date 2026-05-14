Rilascio Carta identità elettronica | il comune predispone aperture straordinarie

A partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo smetteranno di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza indicata. Il Comune ha annunciato aperture straordinarie per facilitare il rilascio della nuova carta di identità elettronica, che diventerà l’unico documento ufficiale riconosciuto per l’identificazione. La misura riguarda tutti i cittadini, che dovranno quindi adottare il nuovo formato elettronico per i successivi utilizzi ufficiali.

BRINDISI - Dal 3 agosto 2026 la carta di identità in formato cartaceo, qualsiasi sia la data di scadenza riportata nel documento, non sarà più valida, nemmeno ai soli fini del riconoscimento. A quella data, invece, come documenti equipollenti alla carta di identità ai soli fini del riconoscimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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