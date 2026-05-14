Rigenerazione midollo spinale | la svolta dell’anticorpo NG101

Un nuovo studio ha messo in luce un anticorpo sperimentale chiamato NG101 che potrebbe favorire la rigenerazione del midollo spinale in caso di lesioni. La ricerca si basa su test condotti in laboratorio e su modelli animali, con risultati che mostrano la possibilità di migliorare la capacità di riparazione dei tessuti danneggiati. Questa scoperta apre la strada a ulteriori approfondimenti clinici, anche se non ci sono ancora indicazioni di applicazioni pratiche immediato.

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Lesioni al midollo spinale: un anticorpo sperimentale riaccende la speranza della rigenerazione. Per decenni, la medicina ha considerato le gravi lesioni al midollo spinale come un vicolo cieco biologico: una volta interrotte le connessioni nervose, il “blackout” motorio era considerato irreversibile. Tuttavia, la scienza non si è mai arresa. Oggi, un importante studio internazionale guidato dall’ Università di Zurigo e dall’ Ospedale Universitario Balgrist, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, apre una breccia in questo muro. Al centro della scoperta c’è NG101, un anticorpo sperimentale progettato per fare ciò che la natura, da sola, non riesce a compiere: favorire la rigenerazione delle fibre nervose dopo un trauma grave. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Rigenerazione midollo spinale: la svolta dell’anticorpo NG101 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta in neurologia: l’anticorpo NG101 rigenera il midollo spinale? Punti chiave Come riesce l'anticorpo NG101 a superare il freno biologico dei neuroni? Quale proteina viene neutralizzata per permettere la crescita... Un anticorpo può rigenerare il midollo spinale dopo un traumaAGI - Un anticorpo sperimentale potrebbe aiutare il midollo spinale a rigenerarsi dopo gravi lesioni traumatiche, favorendo la ricrescita delle fibre... Temi più discussi: Paralisi: un anticorpo riaccende il midollo spinale; Un anticorpo può rigenerare il midollo spinale dopo un trauma; Un anticorpo aiuta a rigenerare le fibre nervose dopo una lesione; Un anticorpo può rigenerare il midollo spinale dopo un trauma. Può rigenerare il midollo spinale: svolta storica, la scoperta che cambia la neurologiaUna nuova scoperta scientifica potrebbe aprire scenari rivoluzionari nella cura delle lesioni del midollo spinale. Un team internazionale guidato dall’Università di Zurigo e dall’Ospedale ... thesocialpost.it Un anticorpo aiuta a rigenerare le fibre nervose dopo una lesioneUn anticorpo riesce guidare la rigenerazione delle fibre nervose dopo una lesione del midollo spinale: si chiama NG101 e capire il suo meccanismo d'azione potrebbe in futuro portare a terapie per ... ansa.it