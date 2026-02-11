Riforma pensioni 2026 | meglio Monti-Fornero Tridico o Perfetto-Armiliato-Gibbin?

Il dibattito sulla riforma delle pensioni nel 2026 nasce dalla proposta di modifiche alle norme attuali, che rischiano di penalizzare i lavoratori più anziani. Le diverse ricette, tra cui quelle di Monti-Fornero, Tridico e Perfetto-Armiliato-Gibbin, si confrontano su come garantire una maggiore sostenibilità senza compromettere i diritti acquisiti. In particolare, si discute su come evitare aumenti dell’età pensionabile e riduzioni delle pensioni. La questione resta aperta, con molte opinioni contrastanti.

Si continua a parlare di Riforma Pensioni e di quali misure potrebbero essere diciamo le migliori o almeno le meno peggio, se utilizziamo il termine spesso usato dai lettori, per dare da un lato stabilità al sistema previdenziale e dall'altro soddisfare, almeno in parte, i desiderata dei lavoratori. I lavoratori vorrebbero, sintetizzando, poter avere facoltà di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro senza dover subire eccessive penalizzazioni. Tra le varie proposte che il Governo potrebbe tenere in considerazione per cambiare prospettiva alla luce anche dei fattori demografici che portano ad avere sempre più lavoratori anziani e sempre meno giovani attivi, vi é la riforma previdenziale a firma Perfetto-Armiliato Gibbin che apre ad una prospettiva nuova ed in linea con i tempi attuali.

