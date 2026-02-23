Riforma Pensioni Monti-Fornero Tridico Perfetto-Armiliato-Gibbin | a confronto

Il dibattito sulla riforma delle pensioni ha coinvolto esperti come Perfetto, che ha elaborato una proposta concreta e innovativa. La causa di questa discussione risiede nelle difficoltà di trovare un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela dei lavoratori. Perfetto, con il suo progetto, cerca di rispondere alle esigenze di un sistema previdenziale più equo. La proposta è stata presentata recentemente al Governo, alimentando un acceso confronto tra le diverse soluzioni in campo.

Nel seguente articolo riproponiamo un interessante e più che pertinente commento del Dott. Perfetto, esperto previdenziale, nonché ideatore e primo firmatario della proposta pensioni Perfetto-Armiliato-Gibbin, ove si procede ad un confronto tra alcune delle più discusse riforme o proposte di Riforma: l a Monti-Fornero, attualmente vigente, La proposta Tridico, mai attuata, e la proposta recente inviata al Governo, appunto la Perfetto-Armiliato -Gibbin. Spesso ci si sofferma sui confronti o su quale sarebbe meglio, dimenticando effettivamente un aspetto importante che mette in luce il Dott. Perfetto ossia che: “ Ogni Riforma è figlia del suo tempo, e quando i tempi cambiano, le Riforme vanno “riformate adeguandole ai tempi correnti”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it Riforma pensioni 2026: meglio Monti-Fornero, Tridico o Perfetto-Armiliato-Gibbin?Il dibattito sulla riforma delle pensioni nel 2026 si fa sempre più acceso. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Riforma delle pensioni 2027: uscite a 64 anni, Ape sociale potenziata e opzione donna; Pensioni, addio Fornero. Ecco quando può cambiare; Novità per le pensioni: l’aumento dell’età è ufficiale, ecco cosa cambia dal 2027; Riforma Pensioni Monti-Fornero, Tridico, Perfetto-Armiliato-Gibbin: a confronto. Riforma pensioni 2026/ Gli effetti della Legge Fornero sull’occupazione (ultime notizie 17 febbraio)Riforma pensioni 2026, l’occupazione aumenta per gli over 50 anche per l’inasprimento della Legge Fornero ... ilsussidiario.net Pensioni, ecco la data in cui potremmo cambiare la legge ForneroPensioni, addio alla legge Fornero? È possibile, ma solo a partire da questa data. msn.com Corte Costituzionale: rinviata al 18 febbraio decisione su riforma pensioni magistrati/ Diplomazia: riaperta Ambasciata di Colombia in Romania/Governo: premier Ilie Bolojan, riforma della pubblica amministrazione adottata al più tardi la prossima settimana htt - facebook.com facebook