Riforma medicina del territorio ministero Salute e Regioni disponibili a dialogo con sindacati ma avanti con decreto

Il ministero della Salute e le Regioni intendono procedere con la riforma della medicina del territorio, nonostante alcune opposizioni che contestano la sua attuazione nel breve termine. Le parti sono disponibili a un confronto con i sindacati, ma nel frattempo si prepara l’adozione di un decreto per portare avanti il progetto. La discussione riguarda in particolare le modalità di implementazione e le tempistiche, mentre il dibattito pubblico si intensifica sulla questione.

(Adnkronos) – Il ministero della Salute e le Regioni avanti tutta sulla riforma della medicina del territorio che per alcuni "non s’ha da fare, né domani, né mai", parafrasando il capolavoro di Alessandro Manzoni. Oggi si è tenuto al dicastero guidato da Orazio Schillaci un incontro con i sindacati dei medici di famiglia dedicato alle. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Riforma medici di famiglia, al ministero della Salute l’incontro del disgelo fra Governo, Regioni e sindacati(Adnkronos) – Prove di riappacificazione sulla riforma della medicina di famiglia.

Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: “Stabilità per organico e discipline”Si è tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito un vertice con le organizzazioni sindacali.

Temi più discussi: Governo e Regioni: avanti con la riforma dei medici di famiglia, ecco le ultime novità; Medici di famiglia. Le Regioni verso il via libera alla Riforma Schillaci ma con un decreto più snello; Cosa c’è dietro la riforma della medicina generale?; Riforma della medicina generale: il coraggio di dire no al ministro Schillaci.

Così moriamo tutti e #DeScalzi è contento #Basilicata #LaRicchezzaDelPetrolio x.com

Riforma Ssn. Snami in Commissione: La medicina generale va rafforzata, non snaturataPnrr, Case della Comunità, cronicità e rapporto fiduciario al centro dell’audizione in Commissione Affari sociali. quotidianosanita.it

Medici Snami, 'cronicità e rapporto fiduciario siano al centro della riforma'La medicina generale va rafforzata, non snaturata. Cronicità, rapporto fiduciario e formazione siano al centro della riforma della medicina del territorio. (ANSA) ... ansa.it