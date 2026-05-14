La recente riforma dell’IRPEF e l’introduzione dell’Assegno Unico sono state oggetto di discussione per il loro impatto sul reddito delle famiglie. Secondo le stime, questa combinazione permette un risparmio di circa 40 euro mensili per i contribuenti. Tuttavia, l’inflazione in crescita può ridurre il valore reale di questo beneficio, rendendo più difficile mantenere il potere d’acquisto. Chi non beneficia dell’Assegno Unico rischia di perdere capacità di spesa a causa dell’aumento dei prezzi.

? Punti chiave Come influisce l'inflazione sul risparmio reale ottenuto con la riforma?. Chi rischia di perdere potere d'acquisto senza l'Assegno Unico?. Perché le aliquote IRPEF potrebbero annullare i benefici fiscali attuali?. Quanto inciderà il nuovo aumento dei prezzi sui redditi medi?.? In Breve Assegno Unico rivalutato all'1,4% con importi tra 58,30 e 203,80 euro mensili.. Modello FaMiMod indica benefici maggiori per lavoratori dipendenti e redditi medio-bassi.. IPCA segna aumento del 2,9% ad aprile 2026 per alimentari ed energia.. PIL cresce dello 0,2% nel primo trimestre 2026 su base congiunturale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma IRPEF e Assegno Unico: risparmio di 40 euro contro il fiscal drag

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