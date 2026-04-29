Riforma fiscale 2025 e detrazioni Irpef | allarme incapienza nel modello 730 per i redditi fino a 40.000 euro

Da orizzontescuola.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i contribuenti con redditi fino a 40.000 euro, la riforma fiscale del 2025 potrebbe influire sulle detrazioni Irpef, in particolare in relazione alle spese mediche e di ristrutturazione. Chi desidera recuperare una parte di questi costi attraverso la dichiarazione dei redditi potrebbe riscontrare una diminuzione dell'importo rimborsabile. La modifica riguarda il calcolo delle detrazioni e le eventuali limitazioni previste dalla nuova normativa fiscale.

Chi guadagna fino a 40.000 euro e ha in programma di recuperare una parte delle spese mediche affrontate o i costi di ristrutturazione edilizia tramite la prossima dichiarazione dei redditi, potrebbe veder ridotto l'importo finale rimborsabile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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