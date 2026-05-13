Inflazione l’Istat dà ragione al governo | Assegno unico e Irpef hanno difeso i redditi Leo | Giusta la rotta

Da secoloditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istat ha confermato che le recenti riforme fiscali, come l'assegno unico e la revisione dell'Irpef, hanno contribuito a mantenere stabile il reddito delle famiglie di fronte a un aumento dell'inflazione. Secondo i dati diffusi, queste misure hanno contrastato il drenaggio fiscale, proteggendo i redditi dall'incremento automatico di tassazione. Il governo e le autorità fiscali hanno giudicato positivamente questa strategia, sottolineando la sua efficacia negli ultimi anni.

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L’assegno unico e le  riforme dell’IRPEF  degli ultimi cinque anni hanno  salvato  i redditi dall’ aumento automatico di tassazione  legato a una forte inflazione: il cosiddetto  drenaggio fiscale. La conferma arrivata dall’Istat è sottolineata con grande entusiasmo dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.“Si tratta di una conferma autorevole, che si aggiunge a quella già espressa dalla Banca Centrale Europea”. Si tratta dei primi importanti risultati di un lavoro che il governo sta intraprendendo con  le leggi finanziarie, con  le misure come il taglio del cuneo fiscale e delle aliquote Irpef, i vari interventi sul lavoro e sulla riforma fiscale, I risultati di un lavoro preciso di cu oggi si vedono i benefici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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