L'Istat ha confermato che le recenti riforme fiscali, come l'assegno unico e la revisione dell'Irpef, hanno contribuito a mantenere stabile il reddito delle famiglie di fronte a un aumento dell'inflazione. Secondo i dati diffusi, queste misure hanno contrastato il drenaggio fiscale, proteggendo i redditi dall'incremento automatico di tassazione. Il governo e le autorità fiscali hanno giudicato positivamente questa strategia, sottolineando la sua efficacia negli ultimi anni.

L’assegno unico e le riforme dell’IRPEF degli ultimi cinque anni hanno salvato i redditi dall’ aumento automatico di tassazione legato a una forte inflazione: il cosiddetto drenaggio fiscale. La conferma arrivata dall’Istat è sottolineata con grande entusiasmo dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.“Si tratta di una conferma autorevole, che si aggiunge a quella già espressa dalla Banca Centrale Europea”. Si tratta dei primi importanti risultati di un lavoro che il governo sta intraprendendo con le leggi finanziarie, con le misure come il taglio del cuneo fiscale e delle aliquote Irpef, i vari interventi sul lavoro e sulla riforma fiscale, I risultati di un lavoro preciso di cu oggi si vedono i benefici.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Inflazione, l’Istat dà ragione al governo: “Assegno unico e Irpef hanno difeso i redditi” Leo: “Giusta la rotta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Denatalità, come invertire la rotta? Vittimberga (INPS): più lavoro per donne e giovani, assegno unico e congediLa denatalità non è un fenomeno emergenziale, ma una trasformazione strutturale che interessa l’intero continente europeo e mette sotto pressione la...

Inflazione marzo 2026, ISTAT: prezzi al consumo in aumento al +1,7% trainati da energia e alimentariCresce il carrello della spesa, rallenta l’inflazione di fondo: cosa dicono i dati ISTAT A marzo 2026 l’inflazione torna a crescere in Italia.

Temi più discussi: Istat: il Pil cresce dello 0,2%, solo mezzo punto nel 2026. Corre l’inflazione; Arriva l'inflazione, ecco come difendere meglio i nostri risparmi: i costi e le opportunità; Italia tra crescita fragile e caro energia, l’Istat vede un 2026 sospeso tra inflazione e incertezze globali; Buste paga protette dal Fiscal drag: adesso lo riconosce anche l’Istat.

Pil Italia +0,2% nel primo trimestre: crescita frenata, Spagna e Germania corrono di più • L’Istat fotografa un’economia italiana in crescita lenta ma positiva, con PIL a +0,2% e inflazione in accelerazione al 2,9% trainata da energia e alimentari. x.com

L'Istat sbugiarda le teorie di Landini: il governo ha evitato l'effetto fiscal dragL'allarme lanciato per mesi dalla Cgil sul cosiddetto fiscal drag si scontra ora con i numeri ufficiali dell'Istat. E le cifre raccontano una storia molto diversa da quella denunciata da Maurizio Land ... ilgiornale.it

Istat: economia italiana in crescita, ma pesano guerra ed energia sulle prospettive 2026L’Istat conferma la crescita moderata dell’economia italiana nel 2026: guerra, inflazione ed energia mantengono incerte le prospettive future ... businesspeople.it