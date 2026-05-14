Rifondazione comunista Palermo | La città torni a discutere del proprio futuro fuori dal palazzo

Rifondazione Comunista di Palermo invita le forze politiche a spostare la discussione sulla gestione degli immobili comunali fuori dai palazzi istituzionali. In una nota, viene chiesto di aprire un confronto pubblico sul piano di alienazione e valorizzazione delle proprietà del Comune, lontano dalle sedi ufficiali, per coinvolgere direttamente la cittadinanza e le associazioni nel dibattito.

Le forze che aspirano alla costruzione del campo democratico in alternativa alla giunta Lagalla, portino fuori dal Palazzo la discussione sul piano di alienazione e valorizzazione degli immobili del comune di Palermo. Neppure quest’anno la discussione consiliare sul piano delle alienazioni e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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