La Federazione di Arezzo del Partito della Rifondazione Comunista piange la scomparsa del compagno Gabriele Gatti

La Federazione di Arezzo del Partito della Rifondazione Comunista annuncia la morte del compagno Gabriele Gatti. La notizia è stata comunicata ufficialmente da rappresentanti del partito locale. Gatti era un membro attivo e riconosciuto all’interno del partito. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della Federazione. La scomparsa è avvenuta il 17 marzo 2026.

Arezzo, 17 marzo 2026 – La Federazione di Arezzo del Partito della Rifondazione Comunista- SE piange la scomparsa del compagno Gabriele Gatti. Per anni animatore dell’attività politica del circolo del PRC Alessandro Giusti di Arezzo, ricordiamo il suo impegno per la difesa della scuola pubblica fin dal tentativo della controriforma Moratti. Nella Biblioteca della sede aretina dell’Università di Siena è sempre stato un punto di riferimento per gli studenti e le studentesse che la frequentano. Professionalità che spinse la prima amministrazione Fanfani a nominarlo nel consiglio d’amministrazione della Biblioteca comunale di Arezzo. Appassionato di musica – passione trasmessa ai suoi figli – ha suonato per molteplici eventi culturali e di solidarietà con i popoli, l’ultimo contro il genocidio in corso a Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Leggi anche: Si è costituita a Cesena la Federazione Romagna del Partito Comunista Una raccolta di contenuti su La Federazione di Arezzo del Partito... Temi più discussi: Al via il Junior Next Gen ad Arezzo; Primarie sì, no, forse: Pd nel caos in Toscana per le elezioni comunali. Il centrodestra sceglie ad Arezzo; Il campione del silenzio. La leggenda D’Agata prese il mondo a pugni sfidando la disabilità; Addio a Gabriele Gatti uomo di cultura, di politica e di musica. Cordoglio dell'Università e di Rifondazione comunista. La Figc ha riconosciuto l'Acf Arezzo come Settore Giovanile di Terzo LivelloSi tratta di un traguardo significativo per il Club, che dopo aver conseguito il riconoscimento di Secondo Livello nel corso del 2025 Arezzo, 12 gennaio 2026 – ACF Arezzo è lieta di comunicare di aver ... lanazione.it Federica Ricci eletta segretaria generale della Fisascat Cisl ArezzoArezzo, 28 febbraio 2026 – Federica Ricci eletta segretaria generale della Fisascat Cisl Arezzo. Militante sindacale dal 2000 e proveniente dal Terziario, guiderà la federazione dei servizi affiancata ... lanazione.it [CORSO PER ISTRUTTORE DI NUOTO BASE][FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO][SCUOLA NUOTO FEDERALE]: Presso PALAZZETTO DEL NUOTO DI AREZZO Viale Gramsci n.7 52100 Arezzo, tel. 0575353315 08 APRILE ORE 19:30 PROVA DI AMMISSIO - facebook.com facebook