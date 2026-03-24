Oltre il recinto del Campo Largo | la sfida di Rifondazione Comunista per Avellino
Il testo affronta la questione della situazione politica nel centrosinistra di Avellino, con particolare attenzione al ruolo di Rifondazione Comunista. Viene descritta la divisione tra le decisioni prese in ambienti ristretti e la mancanza di coinvolgimento delle parti interessate. Si evidenzia come il cosiddetto
Appello alle associazioni: basta esclusioni, costruiamo insieme una vera alternativa contro le destre e il finto civismo Il tempo delle attese e delle illusioni è scaduto. Il cosiddetto "perimetro" del centrosinistra avellinese si sta delineando ancora una volta come un recinto chiuso, dove le decisioni vengono prese in stanze separate, fuori da ogni logica di reale partecipazione. I tavoli di questi giorni non fanno che procrastinare le decisioni in un gioco di rimpalli che immobilizza le energie della città. È sotto gli occhi di tutti: le associazioni Controvento, Si Può e App sono state sistematicamente escluse o marginalizzate dal processo decisionale del "Campo Largo". 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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