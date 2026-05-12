Martedì 12 maggio alle 20:15, Rai 2 trasmette un’anteprima, seguito alle 21:00 dalla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. La serata prevede la diretta della competizione musicale, con le esibizioni dei paesi partecipanti e la possibilità di votare. La scaletta include diverse performance, e il pubblico può seguire l’evento anche attraverso le modalità di voto indicate durante la trasmissione.

Stasera, martedì 12 maggio, si alza il sipario sull’ Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:00 (con un’anteprima dalle 20:15). Siamo alla 70ª edizione della competizione, ospitata per la terza volta nella storia dalla Wiener Stadthalle di Vienna, dopo le edizioni del 1967 e del 2015, grazie alla vittoria di JJ nell’edizione precedente. Sul palco austriaco si avvicendano 15 paesi in gara, più le esibizioni fuori competizione di Italia e Germania, che accedono direttamente alla finale in quanto membri dei Big Five. A condurre la serata sono la cantante Victoria Swarovski e l’attore Michael Ostrowski, mentre la telecronaca italiana è affidata alla coppia Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Eurovision 2026: tutto sulla prima semifinale in diretta su Rai 2, scaletta e come votare

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