Eurovision 2026 seconda semifinale | chi sono i cantanti in gara

Il 14 maggio 2026 si è svolta a Vienna la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, con altri quindici paesi che si sono sfidati per conquistare un posto nella finale. Questa fase ha visto esibirsi i rappresentanti di diverse nazionalità, ognuno con le proprie canzoni, in vista dell’ultima gara prevista per i prossimi giorni. I risultati determineranno le ultime sei nazioni che accederanno alla finalissima.

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Vienna, 14 maggio 2026 - Seconda semifinale e ultimi 15 Paesi in corsa verso la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Alla Wiener Stadthalle di Vienna oggi giovedì 14 maggio va in scena la seconda e ultima fase eliminatoria della manifestazione musicale più seguita d’Europa. Dei 15 Paesi in gara nella serata di giovedì 14 maggio - diretta dalle 21 su Raidue con commento per l’Italia di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini -, cinque saranno esclusi e guarderanno la finale dal divano. Dieci artisti e altrettanti popoli potranno continuare a sperare di vincere l’Esc 2026. I Paesi già qualificati alla finale sono Grecia con Akylas e...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision 2026, seconda semifinale: chi sono i cantanti in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eurovision 2026: Second Semi-final - My Top 15 Notizie correlate Prima semifinale Eurovision 2026, chi sono i cantantiVienna, 12 maggio 2026 - La prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolge martedì 12 maggio. Eurovision 2026, seconda semifinale al via: artisti in gara e scaletta completaDopo l’esordio travolgente di Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, applauditissimo dal pubblico europeo durante la prima semifinale, l’Eurovision Song... Temi più discussi: Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serata; Eurovision 2026: la scaletta completa della prima e seconda semifinale; Verso la seconda semifinale dell'Eurovision, Vienna sceglie gli ultimi 10 finalisti; La scaletta della seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026: anticipazioni, ordine di esibizione dei cantanti, tutto quello che c'è da sapere. Il liveblogging della seconda semifinale dell' #Eurovision Song Contest 2026: chi ha più chance di qualificarsi alla finale di sabato 16? x.com Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serataQuindici Paesi salgono sul palco, ma solo in dieci passano il turno. Chi ce la farà? Ecco tutto quello che c'è da sapere ... vanityfair.it Eurovision 2026, anticipazioni seconda semifinale: chi canta stasera, scaletta completa e la rimonta (inattesa) di Sal Da VinciOggi giovedì 14 maggio 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna va in scena la seconda serata della 70esima edizione del concorso: le anticipazioni ... libero.it