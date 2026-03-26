Sequestrata un' area industriale di 30mila metri quadrati a Termini | era diventata deposito di rifiuti

Una vasta area industriale di 30.000 metri quadrati lungo la fascia costiera di Termini Imerese è stata sottoposta a sequestro dalla guardia costiera. L'intervento, disposto dalla procura locale, è stato effettuato per motivi di tutela ambientale, dopo che l’area era stata adibita a deposito di rifiuti. La procedura è stata completata senza incidenti e sotto il coordinamento degli inquirenti.

L'intervento è stato portato a termine dalla guardia costiera, su disposizione della procura, in un ex cantiere nautico ormai dismesso da tempo Sequestrata un'area industriale di 30mila metri quadrati lungo la fascia costiera a Termini Imerese. L'intervento, a tutela dell'ambiente, è stato portato a termine dalla guardia costiera, su disposizione della procura termitana. Il sito, che comprende vaste superfici scoperte e diversi capannoni, si trova in una zona di particolare rilevanza ambientale, a ridosso del litorale, ed è riconducibile ad un ex cantiere nautico ormai dismesso da tempo. Lo stato di abbandono avrebbe favorito, secondo quanto emerso dalle indagini, "un utilizzo illecito dell'area come deposito di rifiuti". 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sequestrata un'area industriale di 30mila metri quadrati a Termini: era diventata deposito di rifiuti Articoli correlati Rifiuti speciali pericolosi: sequestrata area di 200 metri quadratiL’attività investigativa ha consentito di accertare che l’artigiano deteneva, in un’area esterna all’opificio e non rientrante nel layout aziendale,... Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un’area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubateTempo di lettura: 2 minuti Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali in Terra dei Fuochi. Approfondimenti e contenuti su Sequestrata un'area industriale di... Temi più discussi: Amantea, sequestrato cantiere navale: reflui industriali finivano nel suolo · CosenzaChannel.it; Modena, sventato assalto a portavalori a Vignola: 14 fermati, ferito un poliziotto; Sequestrata azienda di rifiuti nel Casertano: lavoratori in nero; Scarichi industriali nelle fognature, denunciate quattro persone a Sustinente. Sequestrata discarica abusiva a Frosinone: rifiuti abbandonati da mesiMaterassi, vernici e scarti di cantiere trovati nella zona industriale. Carabinieri Forestali invitano a segnalare abbandoni e rafforzare controlli ... rainews.it Solofra, rifiuti pericolosi nell'area industriale: sequestrati quattro capannoniC'erano anche materiali contenenti amianto, altamente pericolosi per la salute, tra i 60 metri cubi di rifiuti abbandonati nell'area industriale di Solofra. È quanto emerso dall'attività investigativa ... ilmattino.it #Caserta - Rifiuti gestiti illegalmente: sequestrata officina a San Leucio #Cronaca #SanLeucio #Ambiente #Sequestro #PoliziaProvinciale #Rifiuti #Campania #Legalità #Controlli #NanoTV - facebook.com facebook Giurdignano, sequestrata discarica abusiva in pieno centro abitato - News x.com