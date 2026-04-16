L' impianto di rifiuti previsto a Mili la Lega fa pressing sul Commissario | L' iter va fermato
La questione sull'impianto di rifiuti previsto a Mili Marina continua a suscitare tensioni, con la Lega che ha rivolto un appello al Commissario affinché l'iter autorizzativo venga interrotto. Mentre le autorità competenti proseguono nelle procedure, il fronte contrario all'intervento si mantiene compatto, manifestando opposizione alla realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti. La discussione resta aperta e sul tavolo si continuano a confrontare diverse posizioni.
Resta attivo il fronte del no alla realizzazione dell'impianto per il trattamento dei rifiuti a Mili Marina. La Lega chiede direttamente l'intervento del commissario straordinario Piero Mattei per fermare l'iter. Questa la sintesi della nota firmata dal consigliere comunale Giulia Restuccia.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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