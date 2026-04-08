A Porto Recanati sono stati segnalati nuovi episodi di abbandono di rifiuti nel lungomare di largo Irma Bandiera. Il circolo locale di Legambiente ha riferito di oggetti abbandonati, tra cui una vecchia affettatrice da cucina, e di sporcizia lasciata da ignoti. La questione riguarda la presenza di rifiuti abbandonati in un'area pubblica, senza indicazioni di chi possa essere stato coinvolto.

"Nuovi episodi di abbandono rifiuti a Porto Recanati. Questa volta a largo Irma Bandiera". È quanto segnala il circolo Legambiente di Osimo, in merito alla situazione di largo Bandiera, dove ignoti hanno gettato sporcizia e persino dei vecchi oggetti ormai da buttare, come un’affettatrice da cucina. "Da sottolineare il grave impatto ambientale e la necessità di un’educazione civica e ambientale adeguata – aggiunge l’associazione ambientalista –. Le recenti modifiche di legge inaspriscono le pene, trasformando tale abbandono in reato penale punibile con ammende e arresto. L’associazione propone da sempre un approccio multidisciplinare basato su prevenzione, sensibilizzazione nelle scuole e parrocchie, iniziative di pulizia e un potenziamento dei controlli tecnologici e sanzionatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati, la segnalazione di Legambiente

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Al termine della giornata, però, lo scenario che si è presentato agli occhi dei passanti è stato tutt'altro che piacevole: rifiuti abbandonati sull'arenile, bottiglie di plastica, sacchetti e resti di cibo lasciati sulla sabbia, come documentato nella foto inviata da un letto - facebook.com facebook

Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: "Doppia inciviltà" x.com