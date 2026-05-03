Riepilogo europeo | il Napoli cede il titolo all’Inter mentre Bayern e PSG pareggiano entrambe

Nella giornata di oggi, le sfide europee hanno portato a risultati significativi nel calcio internazionale. Il Napoli ha perso la leadership in campionato, cedendo il titolo all’Inter. Nel frattempo, il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain hanno concluso con un pareggio le rispettive partite, senza modificare le posizioni in classifica. Questi risultati segnano un cambio di scenario nelle competizioni di livello superiore.

2026-05-02 22:07:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il regno del Napoli da campione di Serie A è di fatto finito. Un pareggio senza reti allo Stadio Sinigaglia sabato significa che l’Inter può conquistare il suo 21esimo scudetto battendo il Parma a San Siro domenica, con la squadra di Antonio Conte che resta fuori strada nel modo più doloroso immaginabile. Il Como ha dominato per lunghi tratti, colpendo un legno con Matteo Politano all’84’ nel momento più significativo della partita, e solo una parata di Vanja Milinkovic-Savic su Martin Baturina poco dopo l’intervallo ha mantenuto i campioni al livello.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: Riepilogo europeo: il Bayern vince con sette gol, mentre il PSG allunga in testa alla classifica Riepilogo europeo: il Bayern è campione della Bundesliga2026-04-19 23:02:00 Breaking news: Il Bayern Monaco è campione della Bundesliga per la 35esima volta record dopo la vittoria per 4-2 sullo Stoccarda...