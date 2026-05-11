Riepilogo europeo | il PSG quasi conquista il titolo mentre il Milan scivola in Serie A

Il Paris Saint-Germain si avvicina alla conquista del titolo francese dopo una vittoria per 1-0 contro il Brest, mantenendo un vantaggio di sei punti in classifica. Nel frattempo, il Milan ha subito una battuta d’arresto in campionato, scivolando più indietro nelle posizioni di Serie A. I social sono pieni di commenti e polemiche riguardo a questa fase della stagione, senza che siano state adottate dichiarazioni ufficiali recenti.

Il Paris Saint-Germain ha quasi conquistato il titolo della Ligue 1 mantenendo il suo vantaggio di sei punti in testa con una vittoria per 1-0 sul Brest. Desire Doue ha segnato alla sua 100esima presenza con il club regalando alla squadra di Luis Enrique una vittoria decisiva con due partite di campionato rimaste da giocare. Le speranze del Lione di arrivare tra i primi tre si sono infrante quando è stato battuto 2-1 dal Tolosa, ridotto in dieci uomini, e si è ritrovato sotto il Lille, che ha vinto 1-0 in casa del Monaco. In Italia, il Milan è stato battuto 3-2 dall’Atalanta che ha aperto la porta a Roma e Como – che hanno vinto entrambe – per guadagnare terreno sui rossoneri.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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