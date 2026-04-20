A Siracusa, nel porto Xiphonia di Augusta, sono ormeggiate circa 25 imbarcazioni che compongono la Global Sumud Flottila. La partenza verso Gaza è prevista per venerdì prossimo, e si attendono ancora alcune barche provenienti dalla Spagna. La flotta si prepara a lasciare il porto, con le imbarcazioni pronte a salpare nelle prossime ore.

Sono circa 25 le imbarcazioni che si trovano al momento ormeggiate al porto Xiphonia di Augusta, nel Siracusano, che faranno parte della Global Sumud Flottila che venerdì prossimo partirà da Siracusa verso Gaza. Ad Augusta stanno arrivando le altre 30 imbarcazioni partite dalla Spagna per un totale di circa 500 persone che faranno parte della missione umanitaria. In tutta la Sicilia in questi giorni sono stati organizzati una serie di eventi: ieri a Castellamare del Golfo (Trapani) incontri ed iniziative musicali. Domani avverrà il carico delle imbarcazioni ad Augusta e mercoledì si svolgerà la conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Il 23 aprile tutte le imbarcazioni arriveranno a Siracusa e l’indomani è prevista la partenza «con l’intento di creare un canale umanitario permanente» spiegano gli organizzatori.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Flotilla verso Gaza, 25 barche a Siracusa. Si attendono le altre dalla Spagna

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