La Flotilla internazionale ha annunciato il ritorno in mare, con oltre cinquanta imbarcazioni pronte a salpare dalla Turchia. Dopo l’intervento delle forze israeliane durante l’ultima operazione, che ha coinvolto una delle spedizioni intercettate vicino a Creta, sono state confermate le partenze di 54 barche accompagnate da circa 500 attivisti provenienti da 45 nazioni diverse. La partenza è prevista per dopodomani dal porto di Marmaris.

Roma, 13 maggio 2026 – La Global Sumud Flottila non desiste e riparte. Dopo l’ assalto israeliano all’ultima spedizione, intercettato al largo di Creta, altre 54 imbarcazioni con 500 attivisti da 45 paesi salperanno dopodomani dal porto di Marmaris, in Turchia. Destinazione Gaza. La data scelta non è casuale: il 15 maggio si commemora il 78esimo anniversario della 'Nakba ' (il disastro), l'inizio dell'esodo palestinese con la nascita dello stato di Israele. “Mentre il mondo si mobilita dopo 78 anni di espropriazione, occupazione e cancellazione dei palestinesi, la flottiglia sarà in mare, navigando verso Gaza, per dire che la commemorazione senza azione non è più sufficiente”, si legge in una nota dell’organizzazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Flotilla riparte: decine di barche salpano dalla Turchia. Avila: “In Israele abbiamo subito ogni sorta di abusi”

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