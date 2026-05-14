Ricordando Daniela successo di solidarietà | 6.500 euro per l’Irst

Una serata benefica si è svolta al Teatro Verdi di Cesena in memoria di Daniela D’Oro, una donna di Cesenatico scomparsa prematuramente lo scorso anno all’età di 58 anni. Promossa dall’associazione teatrale La Magica Notte, l’evento ha raccolto complessivamente 6.500 euro destinati all’IRST. La serata ha visto la partecipazione di diversi artisti e volontari, con l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’assistenza in ambito medico.

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La serata benefica al Teatro Verdi di Cesena, in memoria di Daniela D’Oro, la donna di Cesenatico prematuramente scomparsa lo scorso anno all’età di 58 anni e promossa con il coinvolgimento dell’associazione teatrale La Magica Notte, ha consentito di raccogliere 6.500 euro a favore dell’Irst, l’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori. L’evento è nato dall’affetto della famiglia, degli amici e del gruppo teatrale di cui Daniela faceva parte. Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna ufficiale, frutto delle persone che hanno assistito allo spettacolo e dei contributi a distanza. A raccontare il percorso è stato Damiano Barbieri, marito di Daniela, insieme alle figlie Giada e Gemma ed ai rappresentanti de La Magica Notte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricordando Daniela, successo di solidarietà: 6.500 euro per l’Irst ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Motori e solidarietà: 1.500 euro per i piccoli nati prematuri Leggi anche: Solidarietà a Rimini, assegno da 2.500 euro agli Amici di Gigi dai ragazzi di E’Tendoun Argomenti più discussi: Ricordando Daniela, successo di solidarietà: 6.500 euro per l’Irst; Daniela Casagrande; Zanardi, l’ultimo applauso. Lo sport italiano si ferma a salutare un simbolo senza tempo; Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa: lo straziante addio del figlio Niccolò al funerale. ALLEVAMENTO LE GRAZIE DI DRAGOTTA DANIELA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Ricordando Daniela, successo di solidarietà: 6.500 euro per l’IrstLa serata benefica al Teatro Verdi di Cesena, in memoria di Daniela D’Oro, la donna di Cesenatico prematuramente scomparsa lo scorso anno all’età di 58 anni e promossa con il coinvolgimento dell’assoc ... ilrestodelcarlino.it