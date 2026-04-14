Solidarietà a Rimini assegno da 2.500 euro agli Amici di Gigi dai ragazzi di E’Tendoun

A Rimini, i ragazzi di E’Tendoun di Viserbella hanno consegnato ufficialmente un assegno da 2.500 euro all’associazione Gli Amici di Gigi, risultato del ricavato dell’evento natalizio organizzato nel quartiere. La consegna si è svolta in un momento formale, con la presenza di rappresentanti delle due realtà. L’assegno rappresenta un aiuto concreto per le attività dell’associazione, che si occupa di supportare persone in difficoltà.

Un assegno da 2.500 euro cambia mani, e con esso cambia in meglio la vita di chi ne ha più bisogno. È questo il significato del gesto compiuto dai ragazzi di E’Tendoun di Viserbella, che hanno ufficialmente consegnato all’associazione Gli Amici di Gigi il ricavato dell’evento natalizio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Buona serata con questo scatto di Elena e Gigi D’Alessio #amici25 - facebook.com facebook