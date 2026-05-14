Riciclaggio e intestazioni fittizie sequestrate villa di pregio e azienda di scarpe

A Bologna, sono state sequestrate una villa di valore e un'azienda di scarpe nell'ambito di un'indagine su riciclaggio e intestazioni fittizie. Le autorità hanno analizzato i cellulari e i movimenti bancari collegati ai soggetti coinvolti. Le operazioni sono state condotte nel corso di recenti indagini per identificare eventuali illeciti finanziari e patrimoniali. Le indagini proseguono per approfondire i dettagli delle attività illecite.

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Bologna, 14 maggio 2026 - Dalle analisi sui cellulari sequestrati ai movimenti bancari, fino alla ricostruzione dei patrimoni: così l’inchiesta Bononia Gate è arrivata a nuovi sequestri per centinaia di migliaia di euro tra Bologna, Calabria e Lazio, colpendo un’azienda di scarpe e immobili ritenuti riconducibili a un presunto sistema di autoriciclaggio. L’operazione.. La nuova operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, è scattata nella mattinata di oggi con oltre cinquanta operatori della Polizia di Stato e della Direzione Investigativa Antimafia impegnati contemporaneamente in Emilia-Romagna, Calabria, Lombardia e Lazio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riciclaggio e intestazioni fittizie, sequestrate villa di pregio e azienda di scarpe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scoperto sistema di intestazioni d’auto fittizie. Indagato un 56enne con 148 veicoli fantasmaSPECCHIA – Un’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli agenti di Specchia: smantellato un sistema illecito finalizzato... Risultava proprietario di ben 148 veicoli: 56enne indagato per un giro di intestazioni fittizieUn’operazione di polizia giudiziaria condotta dagli agenti di Specchia (Lecce) mette nei guai un uomo di 56 anni residente a Ravenna, accusato di... Temi più discussi: SUPERCAR E RICICLAGGIO, CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO DELLA PROCURA SU AGRESTI; Delmastro e le chat del prestanome dei Senese: Procura valuta via libera delle Camere per aprire il telefono; La Polizia Locale di Valenza scova prestanome con oltre 50 veicoli intestati; Cinque anni di indagini sul territorio: il saluto alla città del comandante del Nucleo investigativo Antonio De Lise. Bologna, riciclaggio e intestazioni fittizie. Cosche della 'ndrangheta ancora nel mirinoBologna, riciclaggio e intestazioni fittizie. Cosche della 'ndrangheta ancora nel mirino ... msn.com Napoli, nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano: 11 arresti per camorra, intestazione fittizia di beni e riciclaggioLa nuova operazione arriva a un anno dagli arresti di 53 indagati ritenuti legati ai boss Raffaele Amato e Cesare Pagano ... ilfattoquotidiano.it