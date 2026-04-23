Risultava proprietario di ben 148 veicoli | 56enne indagato per un giro di intestazioni fittizie

Un uomo di 56 anni residente a Ravenna è stato coinvolto in un’indagine condotta dagli agenti di Specchia, nel Lecchese. La polizia ha scoperto che risultava proprietario di 148 veicoli, legati a un sistema di intestazioni fittizie. L’operazione ha portato all’indagine per accertare eventuali reati collegati a questa attività illegale. La vicenda si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alle frodi nel settore dei veicoli.

Un’operazione di polizia giudiziaria condotta dagli agenti di Specchia (Lecce) mette nei guai un uomo di 56 anni residente a Ravenna, accusato di aver orchestrato un sistema illecito finalizzato all'intestazione fittizia di veicoli. Gli atti dell'inchiesta ora sono stati trasmessi alla Procura di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Scoperto sistema di intestazioni d’auto fittizie. Indagato un 56enne con 148 veicoli fantasmaSPECCHIA – Un’operazione di polizia giudiziaria è stata condotta dagli agenti di Specchia: smantellato un sistema illecito finalizzato... Salerno, lotta alle intestazioni fittizie: 17 multe e veicoli a rischio cancellazione dal PRATempo di lettura: 2 minutiIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito dei servizi istituzionali di controllo del territorio, sta... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Assicurazione e revisioni scadute. Ma padre e figlio sono già morti; Altra auto multata senza Rca e revisione: il proprietario di Osimo è morto 8 anni fa, deceduto anche il figlio erede di Ancona; I vini della cena dei Masters ispirano alternative accessibili dal sommelier di Bronxville; Messa alla prova e vita di lusso: il Giudice deve indagare. Succede a #Catania, #energia gratuita per "illuminare" il ristorante: denunciato il proprietario I militari della Stazione di Catania Piazza Dante, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno denunciato - facebook.com facebook