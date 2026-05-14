ricerca a careggi nuove strumentazioni che svelano i segreti delle cellule

A Careggi sono state installate due nuove apparecchiature di ultima generazione destinate allo studio delle cellule. La donazione proviene dalla Fondazione CR Firenze e riguarda strumenti avanzati destinati al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze. Questi strumenti permettono analisi più dettagliate e approfondite a livello cellulare. L’installazione si inserisce in un progetto di potenziamento delle attrezzature scientifiche presso il dipartimento. La consegna è avvenuta ufficialmente nei giorni scorsi.

Firenze, 14 maggio 2026 – Fondazione CR Firenze dona due strumentazioni di ultima generazione per l’ analisi delle cellule al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze. Si tratta di due delle apparecchiature vincitrici del bando “Grandi Attrezzature” finalizzato al sostegno alla ricerca scientifica che sono state posizionate all’interno dell’ospedale di Careggi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta stamani alla presenza delle autorità accademiche, dei rappresentanti della Fondazione CR Firenze, delle istituzioni e della comunità scientifica. Le nuove piattaforme si basano su strumentazioni di ultima generazione — il sistema CosMx per analisi spaziale multi-omica e l’ Oni Nanoimager per microscopia a super-risoluzione — e danno vita a due core facilities altamente innovative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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