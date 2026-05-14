riccione sventola la bandiera azzurra

A Riccione è stata assegnata la Bandiera azzurra 2026, riconoscimento che premia le città impegnate nella promozione della salute e degli stili di vita attivi. Con questa certificazione, la località entra a far parte di un elenco di tredici città italiane considerate esempi virtuosi in ambito ambientale e sociale. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime settimane, con rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale presenti.

Riccione si aggiudica la Bandiera azzurra 2026 ed entra nell’Olimpo delle tredici città virtuose d’Italia nella promozione della salute e degli stili di vita attivi. Promosso dalla Federazione italiana di atletica leggera e Associazione nazionale comuni italiani, l’ambito riconoscimento è stato assegnato per vari requisiti, come il percorso podistico sul lungomare inserito nel contesto urbano, la vocazione sportiva del territorio e il piano d’azione concreto per contrastare la sedentarietà, in particolare le attività annuali, come corsa e camminino, a tutela della salute dei riccionesi e dei turisti. Sono iniziative messe in campo con le associazioni sportive, radicate e attive in zona, per coinvolgere atleti di ogni età.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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